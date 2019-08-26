Dead Zed, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir mobil oyundur.

Aksiyon dolu sahneleriyle ön plana çıkan oyunda zombileri öldürerek puan kazanıyor ve hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda üssünüzü koruyorsunuz. Farklı silahları kontrol edebileceğiniz oyunda nişancılık becerilerinizi ortaya koymanız gerekiyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda tüm zombileri en kısa sürede yok etmelisiniz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Dead Zed sizleri bekliyor.

Dead Zed oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.