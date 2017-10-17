DeadYard, post apokaliptik voxel dünyada geçen zombili aksiyon oyunu olarak mobil platformda yerini alıyor. Grafiklerden ziyade oynanışa önem biriyseniz ortalığı birbirine katma izni veren bu zombi oyununu kesinlikle indirip oynamalısınız. Android platformunda indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Tüm şehri zombilerin sarmasıyla insanlar sokağa çıkamaz duruma gelmiş. Çocuklar için ayrılmış özel oyun alanları dahil her yerde kana susamış yürüyen ölüler gezmektedir. Şehri içersinde bulunduğu bu durumdan kurtarabilecek tek kişi elbette sizsiniz. Tek başınıza olduğunuzdan onları temizlemek için klasik yollar izlemek yerine tankla üzerlerinden geçme, silahlı araçla kafalarını uçurma, savaş helikopteriyle ateş yağmuruna tutma gibi aksiyonlara giriyorsunuz. Bu arada elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Zombileri temizlerken süre akıp gidiyor.