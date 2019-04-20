İkinci el ürünler satabileceğiniz bir dükkan işleterek yüzlerce farklı eşyayı pazarlayabileceğiniz Dealer’s Life Lite, yüz binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, kullanılmış farklı ürünler satın alarak açık arttırmayla satışa sunmak ve bol miktarda para kazanmaktır. Aklınıza gelebilecek birçok ürünü alarak yüksek meblağlara satabilir ve olabildiğince fazla kar edebilirsiniz. Müşterilerinizle sıkı pazarlıklar yaparak ikinci el ürünleri yok parasına satın alabilirsiniz. Bu sayede karınızı arttırabilir ve daha fazla ürün alabilmek için ihtiyacınız olan parayı kazanabilirsiniz. Farklı konusu ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kaykay, kolye, küpe, motosiklet, balta ve daha yüzlerce farklı ürün yer almaktadır. Ürünleri açık arttırmalara sunabilirsiniz. Müşterilerinize iyi davranarak ürünleri ucuza alıp yüksek kar ile satabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda hizmet veren Dealer’s Life Lite, simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.