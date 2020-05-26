DeckEleven Entertainment tarafından geliştirilen ve günümüzde üç farklı mobil platformda oyuncular tarafından oynanmaya devam edilen DeckEleven's Railroads strateji oyunları arasında yer alıyor.

3D grafik açıları eşliğinde oyunculara demiryolu kurma ve yönetme fırsatı veren yapım da trenlerin seferlerini ve gidecekleri yerleri belirleyecek, gerçekçi içerikler eşliğinde demiryolumuzu bir imparatorluk haline getirmeye çalışacağız.

Trenlerimizde insanların yanı sıra kargolar da taşıyacak ve bu taşıdığımız kargolardan elde ettiğimiz ücretler ile yeni demiryolları da inşa edebileceğiz.

Hindistan’dan ABD’ye, Kanada’dan Fransa’ya birçok ülke arasına demiryolları inşa edebilecek, insanların daha iyi ve rahat seyahat etmelerini sağlayabileceğiz.

Farklı tren modelleri de oyun içerisinde karşımıza çıkan içerikler arasında yer alacak.