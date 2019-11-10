Mobil platformda oyunculara birbirinden farklı oyunlar sunan Qumaron en yeni oyunu olan Demigods’u yayınladı.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Demigods mobil strateji oyunları arasında yer alıyor. Üç farklı karakterin yer aldığı yapımda bu üç karakteri kontrol edebilecek birbirinden farklı görevleri başarmaya çalışacağız.

Güzel grafiklerin de yer aldığı yapım da seviye sistemi yer alacak. Oyuncular görevleri başardıkça seviyelerini yükseltebilecek ve tanrısal güçler elde edebilecekler. Zaman yönetimi de yapabileceğimiz oyun içerisinde düzinelerce yaratık ile karşılaşacak ve onlarla hayatta kalabilmek için savaşacağız.

Yunan efsanenelerinin yer aldığı bir hikâyeye dalış yapacağımız Demigods oynaması ücretsiz olarak marketlerde yer alıyor. Yapım şuanda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.