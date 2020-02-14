Dentist Bling

Doktor olmak zor olabilir ama diş hekimi olmak hiç bu kadar eğlenceli ve rahatlatıcı olmamıştı. Cerrahi simülatörüne hazırlan. Hastalarını tedavi et, dolgu yap ve plak temizle. Çürüyen dişleri çek ve yerlerine yepyeni parlak dişler yerleştir.

Oyuncular, hastaların beklediği doktor ofisine transfer edilecek. Dişler tedavi edilecek, dolguları koyulacak, diş telleri takılacak ve çok daha fazlasını yapacaklar. Etkileşimli ortam, onların doğru ve sadece doğru olmalarını gerektirir. Aksi takdirde müşteriniz hem süreçten hem de sonuçtan memnun olmayacak.

Ayrıca hem bu doktorun hem de kliniğinin itibarı için çok kötü. Yani sadece profesyonellik ve gereksiz acıların olmaması onları büyük bir isim haline getirecek. Ne yaparsan yap, insanları gülümsetmeyi başar.