Kendi tasarladığınız bilgisayar oyunlarını geliştirerek pazarlayabileceğiniz ve kazandığınız paralarla dilediğiniz elektronik ürünü satın alabileceğiniz DevTycoon 2, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Piksel tarzındaki grafikleri ve farklı konusu ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, hayalinizdeki oyun yazılımlarını tamamlayarak para kazanmak ve kendi ofisinizi kurmak için çalışmaktır.

Oyun tasarlamak için herhangi bir program dili bilmenize gerek yok. Dilediğiniz oyunu kolaylıkla geliştirebilir ve piyasaya yeni oyunlar sürebilirsiniz. Kazandığınız paralarla istediğiniz bilgisayarı ve telefonu alabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda tasarlayabileceğiniz yüzlerce bilgisayar ve telefon oyunu yer almaktadır. Ayrıca para kazandıkça ofisinize alabileceğiniz onlarca eşya ve üst düzey bilgisayar bulunmaktadır.

Oyunlardan kazandığınız paralarla dilediğiniz eşyayı alabilir ve eşsiz bir ofis kurabilirsiniz. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak erişeceğiniz DevTycoon 2 eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.