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DinoLand 1.4123 (Android)
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  4. DinoLand - Android İçin Bulmaca Oyunu

DinoLand

1.4123
Android
DinoLand
ÜCRETSİZ
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Gerçek modellere dayanan dinozorları birleştirin ve sergilemek için kendi parkınıza götürün.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

DinoLand ilginç ve rahatlatıcı bir bulmaca oyunudur. Tüm modeller gerçek dünyadaki dinozor iskeletlerine dayanmakta. Parçaları eksiksiz bir modele monte ettikten sonra, oyuncular tarih öncesi hayvanları canlandırabilir ve kendi parkını götürebilir.

Bu tarih öncesi yaratıkları hayata döndürmek için yapboz bulmacalarını çözün. Beyninizi eğiten ve hayal gücünüzü serbest bırakan yeni bir 3D puzzle oyunu olarak DinoLand'de dinozorları topla ve onlara sahip ol.

Her seviyeden sonra ve mağazada derileri toplayarak iskelet modelinin görüntüsünü değiştirin.Yeni yapılar inşa ederek parkınızı yükseltin. Çeşitli dekoratif öğelerle parkınızın görünümünü özelleştirin.

Dinozor fosilleri kurtarmak için vahşi giriş yapın. Yeni yapılar oluşturun ve ziyaretçilerinizi eğlendirin.

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