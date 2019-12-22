Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Ditching Work2, mesai saatleri içerisinde iş yerinden kaçmak için plan kuran ve macera dolu anlar yaşayan bir karakteri canlandıracağınız eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, patrona görünmeden iş yerinden çıkmanın bir yolunu bulmak ve çeşitli bulmacalar çözerek ipucu toplamaktır. Mesaiden sıkılan ve bir an önce eve gitmek için can atan tembel bir işçiyi yöneterek, patrona gözükmeden iş yerinden kaçış planlarını yapmalı ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Mesai saati içerisinde iş yerinden kaçmak için tünel kazabilir, dolapların içine saklanabilir, patronu kandırabilir ya da daha onlarca farklı yolu deneyebilirsiniz. Patronunuzdan kaçarak çıkış kapısına ulaşmalı ve ipuçlarını birleştirerek bulmacaları tamamlamalısınız.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Ditching Work2, sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.