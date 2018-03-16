Popüler drone ve gimbal kamera üreticisi DJI şirketinin ürünlerini kontrol etmek amaçlı oluşturduğu bu uygulama, hem Inspire 1 serisi, Phantom 3 serisi ve Matrice serisi drone'lara uyum sağlar hem de Osmo ismindeki gimbal kameralara arayüz oluşturur. Bu sebepten dolayı bir hayli kullanışlı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Genellikle drone sahiplerinin kullandığın bir uygulama olan DJI GO ile ürünlerinize tam hakimiyet sağlayabilirsiniz. Örneğin DJI marka drone'nunuz anlık olarak kamera görüntüsünü izleyebilir, harita üzerinden drone'unuzu görebilir, kamera kontrollerini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda daha önceden çekimini yaptığınız görüntüleri veya videoları izleyebilir, başka cihazlara paylaşım sağlayabilirsiniz. Yani hem Osmo'nuzun hem de drone'nunuzun tüm özelliklerini keşfedebilirsiniz.

Ayrıca eğer drone uçur konusunda iyi değilseniz ders videolarını izleyebilir ve bu işin pratik yanlarını alabilirsiniz. Daha önceden şirket tarafından hazırlanan dokümanlara göz atabilirsiniz. Tüm bunların dışında YouTube üzerinden anlık yayınlar yaparak insanlara çekimlerinizi canlı canlı izletebilirsiniz.

DJI GO Özellikleri