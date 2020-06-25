DoomCar, kıyamet sonrası çorak topraklarda zırhlı araçlarla savaşa girdiğiniz strateji rpg türünde bir mobil oyun. Kanunların olmadığı post-apokaliptik dünyada hayatta kalmak için kendi savaş araçlarınızdan bir takım kurmalı ve stratejik acımasız araç çarpışmasına katılmalısınız. Roguelike modları ile her yolculukta yeni bir deneyim yaşıyorsunuz. MadMax tarzı mobil oyunları seviyorsanız, Android platformuna yeni giriş yapan bu oyuna bir şans vermelisiniz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Oyun, 2057 yılında geçiyor. Nereden geldikleri bilinmeyen büyük uzay gemileri aniden yeryüzünde beliriyor ve dünyayı yakıp yıkıyorlar. Bu kıyamet olayından beri gezegenin çoğu ölümcül radyasyondan yaşanmaz bir yer haline geliyor. Az sayıda insan, bu acımasız, toksik ortamda yeni bir düzen kurmaya başlıyor. Atmosferdeki güçlü elektromanyetik dalgalar elektronik şeylerin çoğunun çalışmasını önlüyor ve zırhlı savaş araçları artık kıt kaynaklar üzerine savaşan çeşitli gruplar için birincil savaş aracı haline geliyor.

DoomCar Android Strateji RPG