Farklı renklere sahip onlarca noktanın yer aldığı eğlenceli parkurlarda yarışarak birbirine uygun noktaları eşleştirmek için mücadele edeceğiniz Dots, mobil platformda klasik oyun kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan kaliteli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve basit mantığı ile dikkat çeken bu oyunda amaç, onlarca farklı renge ve dizilişe sahip nokta arasından doğru tercihlerde bulunarak eşleştirmeleri tamamlamak ve süreye karşı mücadele ederek maksimum noktayı bir araya getirmek için ter dökmektir.

Düşündürücü ve zeka geliştirici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyundaki temel mantık aynı renklere sahip noktaların üzerlerine basılı tutarak birbirlerine bağlayan bir çizgi çekmek ve topları eşleştirerek puan kazanmaktır. Kısıtlı bir sürede noktaları birbirlerine bağlamalı ve ihtiyacınız olan puanları toplayarak süre ödülü ve geçmiş hamleyi düzeltme gibi olanaklara ulaşmalısınız.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı mecradan kolaylıkla erişeceğiniz Dots, 10 milyondan fazla kullanıcının ilgisini çeken kaliteli bir yapımdır.