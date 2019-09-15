Dreamplay Games tarafından geliştirilen DoubleClutch ile mobil platformda eğlenceli basketbol maçlarına katılacağız.

Oldukça hareketli ve tempolu bir oynanışa sahip olan DoubleClutch ile akıllı telefon ve tabletmelerimizde birbirinden farklı basketbol maçlarına katılabilecek, eğlenceli zaman geçirebileceğiz.

Mobil spor oyunları arasında yer alan yapımda onlarca farklı kulüp ve onlarca farklı oyuncu yer alıyor. Kendi kulübümüzü seçerek maçlara katılacak, liglerde mücadele edecek ve kupalar kazanmaya çalışacağız.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda üç düğmeye basarak oyuncularımızı kontrol edeceğiz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan mobil oyun serbest stilde yer alıyor. Oyun Google Play üzerinde 500 binden fazla kez indirilirken toplamda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaktadır.