Android işletim sistemine sahip mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve heyecan verici yarışlarda rol alarak rakiplerinizi geride bırakmak için mücadele edeceğiniz Draftmaster, ücretsiz olarak hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen eşsiz bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, birkaç şeritten oluşan zorlu parkurlarda yarışarak rakiplerinizi geride bırakmak için ter dökmek ve birinci olarak turnuvaları kazanmaktır. Kolay kontrolleri ve anlaşılır menü tasarımı zorlanmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir yarış oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda farklı renklere ve tasarımlara sahip onlarca yarış otomobili yer almaktadır. Ayrıca nefes kesen yarışların yapıldığı birçok zorlu parkur ve pist bulunmaktadır. Yarış esnasında haritayı takip ederek diğer oyunculardan önce bitiş çizgisine ulaşabilir ve yarışı kazanarak yeni araçların kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda yarış oyunları arasında kendisine yer bulan ve geniş bir kitleye hitap eden Draftmaster, eski günleri hatırlatan tasarımı ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.