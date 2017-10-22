Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Drag’n’Boom mobil oyunu, haylaz bir ejderhayla ortalığı yakıp yıkacağınız oldukça eğlenceli bir ilerlemeli mobil oyundur.

Drag’n’Boom mobil oyununda ele avuca sığmayan yaramaz bir yavru ejderhayı kontrol edeceksiniz. Sizi de adeta kendi gibi haylaz bir çocuğa dönüştürecek oyun ilk bakışta akıcılığıyla dikkat çekiyor. Komşularıyla iyi geçinemeyen ejderha çevrenin altını üstüne getirecek ve komşunun altınlarını çalacak.

Oyunun akıcılığına uygun bir kontrol sistemi olduğu gözlenen Drag’n’Boom mobil oyununda ekranın sağ bölümünde yön tuşları yer alırken, sol tarafta ateş topu püskürmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Seri kombolarla ortalığı ateşe verebilir ve altınları biriktirdikçe yeni yetenekler elde edebilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız Drag’n’Boom mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.