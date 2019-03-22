Hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorun yaşamadan oynayabileceğiniz DragManArds, farklı karakterler kullanarak yaratıklara karşı savaşlar yapabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, efsanevi ejderha karakterleri ile düşmana karşı mücadele etmek ve aksiyon dolu savaşlara katılmaktır. Goblin ve daha birçok farklı düşman karakterine karşı mücadele etmelisiniz. Savaşlarda galip gelerek ganimet toplayabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Stratejik hamlelerin ön planda oluğu eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde 30 zorlu bölüm ve toplam 25 farklı düşman türü bulunmaktadır. Kılıç savaşçısı, büyücü ve okçulardan faydalanarak düşmanlarınızı yenebilir ve güçlü bir ordu kurabilirsiniz. Goblinler ve devler bir ordu halinde size saldırırken, akıllı hamleler yaparak onları geri püskürtmeli ve savaştan galip ayrılmalısınız.

Mobil oyun platformunda strateji kategorisinde yer alan ve 10 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan DragManArds, her geçen gün daha fazla oyuncu kitlesine ulaşan kaliteli bir savaş oyunu olarak öne çıkıyor.