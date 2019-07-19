FGL Indie Showcase imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Dragonoid mobil platformda arcade oyunları arasında yer alıyor.

Oyun içerisinde oldukça hoş içerikler ve grafik açıları yer alırken oyunculara ilerlemeye dayalı bir oynanış sunuyor. Birbirinden sevimli yaratıklarında yer aldığı yapımda blokları kırarak yok etmeye çalışacak ve yeni sevimli yaratıklar kazanmaya çalışacağız.

Basit görsel efektler ile desteklenen yapımda ilerlerken dilediğimiz gibi de yerleşim yerleri kurabileceğiz. Her yaştan oyuncuya hitap eden mobil arcade oyununda ilerledikçe zorlu içerikler de karşımıza çıkacak. Oyuncular bu zorlukları geçtikçe daha da zorlayıcı bir yapı ile karşı karşıya kalacaklar.

Ejderhalar ve evcil hayvanların da yer aldığı yapımda 3 farklı eğlenceli modda bulunuyor. Dragonoid günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.