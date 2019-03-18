Draw it, çizim yeteneğinizi gösterdiğiniz online mobil oyun. Nesneleri oldukça kısa sürede çizip diğer oyuncuları geçmeye çalıştığınız süper zevkli bir Android oyunu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Resim çizmeye dayalı arcade oyun Draw it ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Ekranda çıkan iki nesneden birini basit şekilde çiziyor, karşı taraf çizdiğinizi anlayıp bildiğinde hemen sonraki nesneyi çizmeye başlıyorsunuz. Rakiplerinizi de eş zamanlı olarak görüyorsunuz. Süre sonunda (çok kısa bir süre veriliyor) en fazla tahmini yaptıran oyuncu kazanıyor. Yüksek tempolu oynanış sunan çizim oyununda her başarılı çizim size ekstra sikke kazandırıyor. Bunlarla yeni kelimelerin kilidini açıyorsunuz.