Draw Joust! oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Buzul çağındaymışsınız gibi hissedeceğiniz ve farklı araba modelleriyle hayal gücünüzü geliştirebileceğiniz harika bir oyun. Size verilen araç gereçleri iyi kullanın ve oyunu kazanmaya bakın.

Oyun kolay oynanış şekli ile oldukça dikkat çekiyor. Tek yapmanız gereken rakibinize saldırmak ve elinizdeki aletle hücum yapabilmek. Tarafını seç ve oyuna başla. Rakibin saldırmasını beklemeden ilk hamleyi sen yap. Ayrıca mızraktan kılıca, toptan ateşe kadar bir çok silaha sahip olabilirsiniz. Önemli olan kendinizi geliştirip oyunda ustalaşabilmek. En iyisini yapmak ancak senin elinde. Atmosferin bembeyaz olup yalnızca oyuncuların renkli olması da oyuna ayrı bir hava katıyor. Oynadıkça bağımlısı olacağınız elinizden hiç bırakmak istemeyeceğiniz harika bir oyunla karşınızdayız. Tüm rakiplerini alt edip zirveye yerleşme zamanı. Sen de oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.