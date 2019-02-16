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Dungeon Simulator 1.0 (Android)
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  4. Dungeon Simulator - Android için Simülasyon Oyunu

Dungeon Simulator

1.0
Android
Dungeon Simulator
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir simülasyon oyunu

Dungeon Simulator, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zevkli bir mobil simülasyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Stratejik mücadelelere girişebileceğiniz harika bir mobil oyun olan Dungeon Simulator, zorlu düşmanlarla kıyasıya savaştığınız bir oyundur. Karanlık zindanlarda ilerleyerek zorlu labirentlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kaliteli görsellerin ve harika atmosferin yer aldığı oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda seviye yükselerek daha güçlü hale de gelebiliyorsunuz. Dinamik kamera kontrollerinin ve etkileyici ses efektlerinin yer aldığı Dungeon Simulator oyununu mutlaka denemelisiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Dungeon Simulator sizleri bekliyor.

Dungeon Simulator oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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