Gerçek insanların yer aldığı, gerçekçi bir dedektifçilik oyunu oynamak ister misiniz?

Mobil platform oyuncularına rol oyunu olarak sunulan, içerisinde gerçek insanların ve sürükleyici bir hikâyenin yer aldığı Duskwood ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Dedektifçilik oyunu olarak karşımıza çıkan ve mevcut hikâyesi ile oyunculara gerilim dolu anlar yaşatacak olan yapım heyecan verici atmosferi ile oyuncuların iliklerine kadar korku salıyor. Gizemli bir cinayeti aydınlatmaya çalışacağımız oyunda bize yardım edecek herhangi bir kimse yer almıyor.

Android ve iOS platformlarında oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım da oyuncular ipuçlarını birleştirecek, olay yerini inceleyecek, karakterleri sorgulayacak ve gerçek katilin kim olduğunu bulmaya çalışacaklar.

Çeşitli seçimler de yapacağımız oyunda her türlü detay gizemleri çözmemizde bize yardımcı olacak. Oyun içerisinde aldığımız kararların farklı sonuçları da olacak.

Duskwood iki farklı platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.