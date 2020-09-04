Dystopia: Rebel Empires RPG unsurlarıyla RTS oyununu tanımlayan bu yeni türde, kırık toplumların güç ve kontrol için savaştığı fütüristik bir dünyada lider rolünü üstlenin.

Üssü yönetmeniz ve mümkün olan her şekilde geliştirmeniz gereken Android strateji oyunudur. Dünyanın her yerinden oyuncularla tanışacağınız ve harika bir tek oyunculu kampanya modunun keyfini çıkaracağınız bir RTS türüne dayanıyor. Üssünüzde binalar inşa edin ve iyileştirin, bu binalar diğer oyuncuların istilasından sağ çıkmak için savunmaya hazır olmanızı sağlayacaktır.

Kendi üssünüzü güçlendirdikten sonra, kendi geliştirmelerinize devam etmek için rakip üslerin saldırısını kullanmalısınız. Birimlerimiz, hem askerler hem de binalar olmak üzere rakiplere otomatik olarak saldıracak. Süre dolmadan üssü yok etmeyi başarırsan, üç yıldız ve mümkün olan maksimum ödül alacaksın. Oyunun kahramanları, savaşlarda kullanılması gereken çeşitli silahlar ve ekipmanlarla donatılabilir.

Düşman savunmalarını silmek için en iyi askerlerinizi gönderin ve geçilemez bir güvenli ev oluşturmak için planlama becerilerinizi kullanın.