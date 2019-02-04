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eAfad 1.0.2 (Android)
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  4. eAfad - Android için Deprem Takip Uygulaması

eAfad

1.0.2
Android
eAfad
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

eAfad uygulamasını kullanarak Türkiye'deki son depremleri anlık olarak görebilirsiniz.

eAfad uygulaması ile Android cihazlarınızdan Türkiye’deki ve yakın çevredeki deprem hareketlerini anlık olarak takip edebilirsiniz.

Tüm dünyada zaman zaman yaşanabilen deprem hareketleri, ülkemizde de sıklıkla görülüyor. Yerkabuğundaki kırılmalar nedeniyle aniden ortaya çıkabilen depremler bazen küçük şiddetli olabildiği gibi bazen de çok büyük hasarlara neden olabilecek şiddette olabiliyor. eAfad uygulaması da Türkiye ve çevresindeki depremleri harita üzerinden sizlere sunan bir deprem takip uygulaması olarak öne çıkıyor.

Depremin meydana geldiği tarih ve saati, merkez üssünü, derinliğini ve şiddetini sizlere sunan uygulamada, deprem şiddetine göre renklendirme de yapılmış. Deprem bilgisini sizlere u eAfad uygulamasında, bildirim almak istediğiniz şehirleri seçebiliyor, sadece 3.5 ve üzeri büyüklüklerde bildirim gönder seçeneğini etkinleştirebiliyorsunuz. Eğer siz de Türkiye’deki son depremleri öğrenmek istiyorsanız, eAfad uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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