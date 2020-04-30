Mobil cihazlarınızda eğlenceli bir boks oyunu oynamak ister misiniz?

Android ve iOS platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan Election Year Knockout ile eğlenceli boks maçlarına katılmaya hazır olun!

Exceptionull Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunulan Election Year Knockout arcade oyunları arasında yer alıyor.

Bünyesinde birinci şahıs kamera açılarına yer veren yapımda birbirinden farklı karakterlere karşı boks maçları yapacak ve bu maçlardan başarı ile çıkmaya çalışacağız. ABD başkanı Donald Trump’ın da yer aldığı oyunda farklı seviyelerdeki karakterleri alt etmeye çalışacağız.

Seyirci efektlerinin de yer aldığı oyun da aksiyon ve eğlence iç içe oyunculara sunulurken aynı zamanda kendi siyasi partimizi de kurma fırsatı elde edeceğiz. Oyuncular partilerini kuracak ve diğer siyasi isimlere karşı boks maçı yapacaklar.