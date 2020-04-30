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Election Year Knockout 1.1.0 (Android)
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  4. Election Year Knockout - Android İçin Arcade Oyunudur

Election Year Knockout

1.1.0
Android
Election Year Knockout
ÜCRETSİZ
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Siyasi liderler ile boks maçları yapacağız.

Election Year Knockout Ekran Görüntüleri - 1
Election Year Knockout Ekran Görüntüleri - 2
Election Year Knockout Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Mobil cihazlarınızda eğlenceli bir boks oyunu oynamak ister misiniz?

Android ve iOS platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan Election Year Knockout ile eğlenceli boks maçlarına katılmaya hazır olun!

Exceptionull Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunulan Election Year Knockout arcade oyunları arasında yer alıyor.

Bünyesinde birinci şahıs kamera açılarına yer veren yapımda birbirinden farklı karakterlere karşı boks maçları yapacak ve bu maçlardan başarı ile çıkmaya çalışacağız. ABD başkanı Donald Trump’ın da yer aldığı oyunda farklı seviyelerdeki karakterleri alt etmeye çalışacağız.

Seyirci efektlerinin de yer aldığı oyun da aksiyon ve eğlence iç içe oyunculara sunulurken aynı zamanda kendi siyasi partimizi de kurma fırsatı elde edeceğiz. Oyuncular partilerini kuracak ve diğer siyasi isimlere karşı boks maçı yapacaklar.

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