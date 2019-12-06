EmlakCep uygulamasında gayrimenkul aramak oldukça kolay hale geliyor.
EmlakCep uygulaması ile Android cihazlarınızdan aradığınız gayrimenkulleri kolayca bulabiliyorsunuz.
Yatırım yapmayı düşünüyorsanız veya ihtiyaçlarınıza uygun bir gayrimenkul arıyorsanız, EmlakCep uygulaması ile ilan ilan gezmeye son verebilirsiniz. 10 bini aşkın gayrimenkul danışmanının yer aldığı, yayında olan ya da henüz ilan verilmemiş gayrimenkulleri sizlere öneren uygulamada yapmanız gereken tek şey aradığınız gayrimenkul detaylarını paylaşmak oluyor.
Yatırım amaçlı ya da kendiniz için bir ev arıyorsanız, istediğiniz evin özelliklerini, konumunu ve fiyat alternatiflerini belirttikten sonra gayrimenkul danışmanları tarafından sizlere önerilen alternatifleri inceleyebileceğiniz uygulamada, ilginizi çeken ev için iletişime geçebilir ve randevu oluşturabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz EmlakCep uygulamasında emlakçılara özel bir bölüm de bulunuyor. Bu bölüm sayesinde oldukça kolay ve etkili müşteri takip araçlarını kullanabilir, talepte bulunan müşterilerle dilediğiniz her yerden iletişime geçebilir ve tavsiyede bulunabilirsiniz.