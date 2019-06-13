Energy Bar, Samsung S8, S9 ve S10+ için özel olarak geliştirilmiş bir pil durumu özelleştirme uygulamasıdır. Telefonun pil seviyesini daha etkin ve hoş bir şekilde ekranda görüntülemek için kullanabileceğiniz uygulamada pek çok farklı tasarım yer alıyor.

Telefonunuzu özelleştirmek için tercih edebileceğiniz türden bir uygulama olarak karşımıza çıkan Energy Bar uygulaması ile telefonun pil seviyesini daha renkli ve hoş bir animasyon ile ekranda görüntüleme imkanı buluyorsunuz. Basit bir kullanıma sahip olan uygulamada hoş bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca Galaxt Note 8 cihazla da kullanabileceğiniz Energy Bar uygulamasını çok seveceğinizi düşünüyorum. Renk spektrumları ve renkli gradientler ile pil seviyesini gösterme imkanı bulabiliyorsunuz. Pek çok farklı yapılandırma özelliğini de sunan uygulama ile tamamen kendi kişisel enerji çubuğunuzu tasarlama imkanı da buluyorsunuz.

Energy Bar uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.