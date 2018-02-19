Enlem Boylam Bulucu uygulamasıyla mevcut konumunuzun koordinat bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz.
Enlem Boylam Bulucu uygulaması, Android cihazlarınızdan mevcut konumunuzun enlem ve boylam bilgilerini sizlere sunuyor.
Akıllı telefonlarımızdaki çeşitli uygulamalarda bulunan konum bulma özelliği, Coğrafya derslerinden hatırladığımız enlem ve boylam bilgilerinin tespit edilmesi mantığına dayanıyor. Özetleyecek olursak; yeryüzündeki bir noktanın ekvatora olan uzaklığına enlem, başlangıç meridyenine olan uzaklığına ise boylam adı veriliyor. Bu iki veri de dünya üzerinde hangi noktada olduğunuzu net bir şekilde bulabilmenizi sağlıyor.
Enlem Boylam Bulucu uygulaması da sizlere enlem ve boylam bilgilerinizi ayrı ayrı gösteren oldukça sade bir araç diyebilirim. Akıllı telefonunuzun GPS özelliğini etkinleştirdikten sonra kısa süre içerisinde konumunuzun enlem ve boylam bilgilerini gösteren uygulamada, bu bilgiyi sosyal medyada ya da mesajlaşma uygulamalarında paylaşabiliyorsunuz. Geçmiş konum bilgilerinizi de gösteren uygulama, bu tarz bilgiler gerektiren işlerle uğraşan kullanıcılar için oldukça basit ve kullanışlı bir araç diyebilirim.
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