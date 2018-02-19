Enlem Boylam Bulucu uygulaması, Android cihazlarınızdan mevcut konumunuzun enlem ve boylam bilgilerini sizlere sunuyor.

Akıllı telefonlarımızdaki çeşitli uygulamalarda bulunan konum bulma özelliği, Coğrafya derslerinden hatırladığımız enlem ve boylam bilgilerinin tespit edilmesi mantığına dayanıyor. Özetleyecek olursak; yeryüzündeki bir noktanın ekvatora olan uzaklığına enlem, başlangıç meridyenine olan uzaklığına ise boylam adı veriliyor. Bu iki veri de dünya üzerinde hangi noktada olduğunuzu net bir şekilde bulabilmenizi sağlıyor.