Kendi karakterinizi seçerek farklı hikayelerde rol alabileceğiniz ve hayatınızı istediğiniz gibi yönlendirerek çeşitli ilişkilerde bulunabileceğiniz Episode - Choose Your Story, simülasyon oyunları arasında yer alan ve milyonlarca oyun sever tarafından tercih edilen sıra dışı bir hikaye oyundur.

Sürükleyici hikayeleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kendinize uygun bir karakter seçerek dilediğiniz hikayenin içinde yer almak ve aşk, macera, aksiyon, drama, romantizm ve daha onlarca farklı duyguyu yaşayarak hayatınızı sürdürmektir. Seçtiğiniz karakteri kişiselleştirebilir ve kendi tarzınızı yansıtan kıyafetleri giydirebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz insanlarla ilişki kurabilir ve sevgilinizin kim olacağına siz karar verebilirsiniz.

Oyunda birbirinden güzel yüzlerce hikaye bulunmaktadır. Hikayelerin her birinde sizi farklı bir son beklemektedir. Diyalog halinde süren hikayelere uygun cevaplar vererek yolunuza devam edebilir ve hayatınızın aşkını bularak mutlu bir hayat sürebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyun tutkunlarına hizmet veren ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Episode - Choose Your Story, ücretsiz olarak erişebileceğiniz eşsiz bir oyundur.