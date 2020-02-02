Gezegenler arası yolculuk yaparak uzay savaşlarına katılacağınız ve dev uzay gemilerini yöneterek kendi filonuzu kuracağınız Event Horizon, mobil platformda aksiyon ve macera oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak sunulan eşsiz bir oyundur.

2D grafikleri ve nefes kesen galaksi savaşları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, yeni yıldızlar fethederek hakimiyet alanınızı genişletmek ve kendi uzay filonuzu kurarak düşmanlarınızla aksiyon dolu savaşlara katılmaktır. Oyunda milyonlarca keşfedilmeyi bekleyen yıldız yer almaktadır.

Keşiflerde yararlanabileceğiniz 50’den fazla uzay gemisi ve yüzlerce silah modülü bulunmaktadır. Ayrıca 10 farklı amiral gemisi ve gemilerinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz sayısız savaş ekipmanı var.

Gemilerinizi dilediğiniz gibi modifiye ederek düşmanlarınızla nefes kesen yıldız savaşları yapabilir ve uzayda bağımsızlığınızı ilan edebilirsiniz. Bilimsel araştırmalar yaparak çeşitli kaynaklara ulaşabilir ve ganimetlerden yararlanarak yeni araçlar inşa edebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz Event Horizon, 500 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.