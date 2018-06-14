Bir simülasyon oyunu olan Evertech Sandbox'ta hayal gücünüzün desteklediği pek çok mekanizmayı oluşturma şansına sahipsiniz. Envanterinizde motor, dış kasa, jantlar, boya aleti, bağlantı aleti, farklı bloklar gibi onlarca farklı eşya bulunuyor. Onları al ve hareket eden bir şeyler oluştur.

Temel anlamda hareket edebilecek yani motor gücüne ihtiyaç duyan aletleri üretebileceğiniz bu oyunda, en basit bir araba üretmeyi deneyebilirsiniz. Daha sonrasında ise uçak, jet gibi üst düzey şeyleri oluşturmayı test edebilirsiniz. Elinizdeki eşyaları gözden geçirin ve aklınızdakileri oyuna dökün. Uyumsuz olan parçaları çıkarın ve hatayı nerede yaptığınıza dikkat edin.

En farklı mekanizmaları yaratabileceğiniz oyunu indirin ve içinizdeki mühendisi ortaya çıkarın! Öyleyse yükle ve oynamaya başla.