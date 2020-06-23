Korku dolu anlara ev sahipliği yapacak olan Evil Erich Sann oynaması ücretsiz olarak yayınlandı.

Yeni nesil korku oyunları arasında yer alan ve gerilim dolu anları karşımıza çıkacak olan Evil Erich Sann’da bizleri geniş ve gerçekçi bir atmosfer bekliyor.

IndieFist tarafından geliştirilen yapım mobil platformda arcade oyunları arasında yer alırken çeşitli zombiler de karşımıza çıkacak olan içerikler arasında yer alıyor.

Zombileri yok ederek oyun içerisinde ilerlemeye çalışacak, çeşitli boyutlardaki hayaletler ile yüzleşme fırsatı bulacağız.

Gerekli eşyaları da kullanacağımız oyun içerisinde zindanları dolaşacak, çeşitli yaratıklar ve canavarlar ile karşı karşıya geleceğiz. Cehennemden gelen zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi verecek, çok sayıda aksiyon sahnesi ile karşılaşacağız.

Oyunda ilerlerken çeşitli ipuçlarının da karşımıza çıkacağını unutmadan belirtelim.