İlmfinity imzası ile geliştirilen ve yayınlanan EvoCreo günümüzde iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

Mobil rol oyunları arasında yer alan EvoCreo, Android ve İOS platformunda aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Gerçeklikten uzak ve fantastik bir oynanışın yer aldığı yapımda 130’un üzerinde farklı canavar türü yer alıyor.

Farklı karakterlerin ve yaratıkların yer aldığı yapımda arena savaşlarına katılabilecek, birbirinden farklı mücadelerde boy gösterebileceğiz. Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı yerlerindeki oyunculara da meydan okuyabileceğimiz yapımda animasyonlar ve içerikler oldukça başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. İki farklı platformda çapraz olarak da oynanabilen yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.

EvoCreo Google Play üzerinde 4.1 olarak değerlendirildi.