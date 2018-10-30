Mobil yarış severlere ücretsiz olarak sunulan Extreme Car Driving Racing 3D ile adrenalin dolu yarışlar bizleri bekliyor.

AxesInMotion Racing tarafından geliştirip yayınlanan mobil yarış oyununda birbirinden farklı araçlar yer alıyor. 3D grafiklerin yer aldığı yapım da gelişmiş fizik motoru sayesinde oyuncular gerçekçi bir yarış deneyimi yaşayacaklar. Ücretsiz bir yarış atmosferini oyunculara sunan AxesInMotion Racing, birbirinden farklı hızlı yarış araçları ile de gönülleri fethediyor.

Polislerle mücadele edeceğimiz yapımda onlara çarparak araçlarını kırmaya çalışacağız. Yarışçılar mevcut araçlarını yükselterek daha hızlı bir hale getirebilecekler. 5 milyondan fazla mobil oyuncu tarafından keyifle oynanan yapım da oldukça geniş bir harita yer alıyor. Oyuncular birbirinden farlı mekanlarda çeşitli sürücüler ile karşı karşıya gelebiliyorlar.

Tamamen ücretsiz olarak oynanabilen mobil yarış oyununda farklı araç modelleri de bizlere eğlence dolu bir oynanış sunacak. 4.2’lik skor puanı ile Google Play’de adından söz ettiren Extreme Car Driving Racing 3D ile benzersiz yarışlar bizleri bekliyor.

İyi oyunlar dileriz.