F1 Manager

Kontrolü ele alın, büyük çağrılar yapın ve dünyadaki en iyi F1 ekibi olmak için yarış stratejisinde uzmanlaşın. Yarış sürücülerinize her şeyi riske atmalarını ve oyuna devam etmelerini ya da uzun oyunu oynamasını ve final turunda zafer kazanmasını başarabilir misin?

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen ve Daniel Ricciardo dahil olmak üzere 2019 FIA Formula One Dünya Şampiyonasına damga vurmuş yarışmacılardan birini seçin ve kariyerinize start verin. En iyi F1 takımını oluştur ve oyuncuları gerçek zamanlı 1v1 yarışlarında düelloya davet et. Yeni serilerin kilidini açmak ve ödüller kazanmak için damalı bayraklar kazan.

Gerçek hayattaki F1 sürücülerini işe alma ve eğitme şansına sahip olun. Araba parçaları topla, yarış arabalarını geliştir ve kişiselleştir. Pit stop stratejinizi ayarlayın ve doğru lastik bileşiklerini seçin, ne zaman zorlayacağınız veya yakıt tasarrufu yapacağınıza karar verin.