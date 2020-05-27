Facebook CatchUp, Android telefonlar için sesli arama uygulaması. Arama yapmadan önce karşı tarafın müsait olup olmadığını görmenize imkan tanıyan CatchUp uygulaması, Facebook’un Ar-Ge grubu NPE Team tarafından geliştirilmiş ancak Facebook hesabı olmadan da kullanabiliyorsunuz.

Facebook’a göre kullanıcıların artık telefon görüşmesi yapmamasının başlıca nedenlerinden biri karşı tarafın uygun olup olmadığını bilmemeleri. CatchUp, bu soruna çözüm getiren bir mobil uygulama. Kişi listenizi rehberinizden oluşturan uygulama, kişileri konuşmaya hazır ve çevrimdışı olarak ayırıyor. Böylelikle aramanıza yanıt verecek ya da veremeyecek kişileri görebiliyorsunuz. Birebir arama yapmanın yanı sıra arkadaşlarınız ve ailenizle grup şeklinde (8 kişiye kadar) konuşabiliyorsunuz. Sizleri kimin arayabileceğini, gruplara kimlerin katılabileceğini ayarlayabiliyorsunuz.

Facebook CatchUp - Android Sesli Arama Uygulaması