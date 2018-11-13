Facetune - Selfie Photo Editor, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz güçlü bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Resimlerinizi düzenlerken eğlenebileceğiniz ve aynı zamanda da harika işler ortaya çıkarabileceğiniz uygulama ile harika fotoğraflara sahip olabiliyorsunuz. Her türlü kusuru kapatabileceğiniz ve rötüşü yapabileceğiniz bir ortam sunan Facetune - Selfie Photo Editor, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama diyebilirim. Fotoğraf düzenlemeyi sevenlerin beğenerek kullanabileceğini düşündüğüm Facetune - Selfie Photo Editor, sizleri bekliyor. Cildinizi gençleştirebileceğiniz, yüzünüzü dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz ve daha pek çok fotoğraf hilesine başvurabileceğiniz bir ortam sunan uygulama sizleri bekliyor.

Kızlar için de bir sürü özelliğe sahip olan uygulama ile makyaj düzeltme, saç ve kirpik düzenleme, ruj ve kapatıcı gibi işlemleri anında yapabiliyorsunuz. Güçlü bir uygulama olarak nitelendirebileceğim uygulama aynı zamanda basit bir kullanıma sahip. Bu tarz bir uygulama arıyorsanız Facetune - Selfie Photo Editor sizleri bekliyor.

Facetune - Selfie Photo Editor uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.