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Famelog 1.0.1 (Android)
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  4. Famelog - Android İçin Sosyal Ağ Uygulaması

Famelog

1.0.1
Android
Famelog
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

Ünlüler ve markalarla doğrudan iletişime geçin.

Famelog, ünlülerle hayranlarını, markalarla müşterilerini bir araya getiren sosyal ağ platformu. Sadece yurt dışındaki değil, Türkiye’deki ünlüler ve markalarla iletişime geçmenin en kolay ve hızlı yolu diyebilirim.

Girişimcilik dünyasının tanınan isimlerinden Tarık Yıldırım ve Şule Bilgi tarafından kurulan sosyal ağ platformu Famelog’da hiçbir albümünü ve konserini kaçırmadığınız bir şarkıcıyla, tüm maçlarına gittiğiniz bir sporcuyla veya dizilerini izlediğiniz bir oyuncuyla direkt iletişime geçme şansına sahip oluyorsunuz.

Ünlüler, markalar ve hayranları buluşturan Famelog, sıklıkla kullandığımız sosyal ağlara benzer bir arayüzle bizleri karşılıyor. Hatta Twitter’daki gibi takip sistemi mevcut.

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