Fast Drift, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir drift oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda farklı arabaları kontrol edebiliyor ve keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Gerçekçi araç fiziğiyle donatılmış bir araba oyunu olan Fast Drift, eğlenceli driftler gerçekleştirebileceğiniz bir mobil oyundur. Keyifli dakikalar geçirebileceğiniz oyunda arabaları dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Üstün bir kontrol mekanizmasına sahip olan oyunda gerçek araba kontrol ediyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz oyunda arabaları modifiye ederek oyuna renk katabiliyorsunuz. İster yüksek hızlara çıkabileceğiniz isterseniz de yanlayabileceğiniz oyunda aracınızın rengini, egzozunu, jantını ve spoilerı seçebiliyorsunuz. 4 farklı mod ile nasıl oynamak istediğini belirleyebileceğiniz oyunda farklı parkurlar yer alıyor. Ayrıca hiç bir oyunda bulunmayan Funny Mod ile aracını istediğiniz gibi dans ettirebiliyorsunuz.

Fast Drift oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.