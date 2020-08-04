Fast Driver 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil oyundur.

Zorlu parkurlarda mücadele ettiğiniz sürükleyici bir oyun olan Fast Driver 3D oyununda bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Renkli görsellerin ve bağımlılık yapıcı etkinin yer aldığı oyunda reflekslerinizi de sınayabiliyorsunuz. Farklı araçların kilitlerini açarak daha farklı bir deneyim de yaşayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Fast Driver 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.