Yüzlerce petekten oluşan rengarenk bulmaca tahtasında boş bölgeleri doldurmak için uygun parçalar arayacağınız ve hızlı düşünme yeteneğinizi geliştireceğiniz Favo, mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Basit kuralları ve zeka geliştirici bulmacaları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, aynı renklere sahip 2 ya da 3 peteği eşleştirerek puan toplamak ve platformdaki boş alanları doldurarak parkuru tamamlamaktır.

Kırmızı, mavi ve yeşil peteklerden oluşan karmaşık parkurlarda mücadele ederek aynı renklerdeki petekleri bir araya getirmeli ve maksimum puana ulaşarak seviye atlamalısınız. Topladığınız puanları kullanarak sonraki bulmacaların kilidini açmalı ve gittikçe zorlaşan parkurlarda yarışmalısınız.

Olabildiğince fazla peteği bir araya getirmeli ve bu sayede çoklu eşleştirmeler yaparak puanınızı artırmalısınız. Sürükleyici özelliği ve düşündürücü bulmacaları ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz Favo, oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenen eğlenceli bir oyundur.