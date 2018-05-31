Feist, karanlık temalı aksiyon platform oyunlarını sevenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir yapım. Görselleri ve oynanışı üzerinden birçok ödül alan yapımda oyun, ismini veren küçük kürklü bir yaratığın hikayesini ele alıyor. Gizemli ormanda arkadaşını yırtıcıların elinden kurtarma mücadelesi veren Feist’in yardımına biz koşuyoruz.

Siyahlığın öne çıkarıldığı capcanlı grafikler sunan bir platform oyunu karşımızda. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyun, sunduğu atmosfer, oynanış dinamikleriyle benzerlerinden ayrılıyor. Oyunda Feist adında çirkin mi çirkin bir yaratığın yerine geçiyoruz. Vahşi canavarlarla dolu gizemli ormanda arkadaşımızı yırtıcılarından elinden kurtarmak için bulunuyoruz. Her şeyin bizi yemeye çalıştığı ölümcül bir ortamdayız.

Feist Özellikleri: