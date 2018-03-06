Fiat Yol Arkadaşım uygulaması, Android cihazlarınızdan Fiat marka araçlarınız hakkında detayları öğrenmenizi kolaylaştırıyor.

Fiat marka bir otomobiliniz varsa, aracınızla ilgili çeşitli işlemler yapmak ve detayları öğrenmek isteyebilirsiniz. Aracınızı akıllı telefonunuzdan yönetme imkanını sizlere sunan Fiat Yol Arkadaşım uygulamasında, Fiat bayisinden Connect hizmeti alarak faydalanabiliyorsunuz. Akıllı telefonlarınızdan ya da web sitesinden Connect özelliğini kullanarak aracınızın kontrolünü sağlayabileceğiniz uygulamada ihtiyaç duyabileceğiniz oldukça faydalı özellikler bulunuyor.

Uzaktan kontrol özelliğiyle birlikte aracınızı uzaktan kilitleyebileceğiniz Fiat Yol Arkadaşım uygulamasında, anlık arıza bildirimlerini de görebiliyorsunuz. Aracınızı park yasağı olan bir bölgede bıraktıysanız ve aracınız çekildiyse, konum takibi özelliğiyle aracınızın nerede olduğunu da harita üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Bunların dışında, sürüş performansınızı ve yakıt sarfiyatınızı da artırabileceğiniz uygulamada maksimum hız limiti ayarlayarak, bu hızı aştığınızda uyarılar alabiliyorsunuz.