Günümüzün en popüler oyun modu olan battle royale günden güne yayılmaya devam ediyor. Mobil platforma da sıçrayan battle royale modu, FightNight Battle Royale ile oyunculara sunuluyor.

Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan FightNight Battle Royale, Android platformunda oynanabiliyor. GDCompany imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapımda Fortnite tarzında bir oynanış ve atmosfer oyuncuları karşılıyor.

Rengarenk içeriklerin yer aldığı yapımda 3 farklı oyun modu yer alıyor. Dileyen oyuncular tekli, takımlı ve zombi modunda boy gösterebilir ve aksiyon dolu anlar yaşayabilirler. Birinci şahıs kamera açılarının yer aldığı oyunda 20’den fazla silah türü de bizleri bekliyor olacak.

Dinamik olarak oynanabilen ve mekanikleri bakımından oldukça tatmin edici görünen yapım, Google Play üzerinde ücretsiz olarak yer alıyor. Mobil oyuncular tarafından 4.0 olarak değerlendirilen oyun şu sıralar ilgiyle oynanmaya devam ediyor.