Final Heroes, Android platformunda fantastik temalı onlarca hatta yüzlerce rol yapma oyunundan biri. Animasyonlarla güçlendirilmiş grafiklerinin yanı sıra oynanış tarafında karakter bolluğuyla kendisine çeken strateji oyununda herkes tüm dünyayı ele geçirme düşüncesinde. Sürekli bir yerleri ele geçirerek ilerliyorsunuz. Stratejinizi devamlı yenilemeniz gerekiyor.

Fantastik rpg oyunlarında genellikle özel silahları olan kahramanları görürüz ve yaratıklara karşı savaşırız ancak bu oyunda tüm ırklar bir araya geliyor. İster kaslı güçlü ve özel yetenekleri olan insanlar tarafında, isterseniz de yaratıklar tarafında mücadele edebiliyorsunuz. Oyunda seçilebilir 40’ın üzerinde farklı kahraman mevcut. Kral veya kraliçe olarak kahramanlar ordunuzu kurup savaşa giriyorsunuz. Savaşlarda özel olarak seçtiğiniz kahramanları emrinizdeki askerlere göre çok daha büyük formda görüyorsunuz. Bu sayede kahramanları yönetmeniz kolaylaşıyor. İmparatorluk savaşı süresince sarayınızı da boş bırakmamanız, korumanın yollarını düşünmeniz gerekiyor.