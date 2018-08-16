FireEgg, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda eşsiz zaman geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olan FireEgg, yumurtaları kırıp arkadaşlarınızı kurtarmaya çalıştığınız bir oyundur. Güçlü evcil hayvanlar kazanabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Becerilerinizi sınayabileceğiniz yepyeni bir oyun olan FireEgg, aynı zamanda yeteneklerinizi de sergileyebileceğiniz bir oyundur. Animasyon ve efekt bakımından da aksiyon dolu bir atmosfere sahip olan oyunda sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız FireEgg sizleri bekliyor.

FireEgg oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.