Fireworks castle oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Havai fişek gösterilerini her zaman büyük bir ilgiyle izlemişizdir. Birkaç renkli fişeğin bir araya gelerek oluşturdukları muazzam görsel şölen gerçekten de izlenmeye değer. Daha önce kendin hiç atmayı denemediysen veya bunu biraz tehlikeli olarak görüyorsan sana bir önerim var.

Hem hiçbir şekilde zarar görmeyeceğin hem de kendi şekil ve renkteki havai fişeklerini oluşturabileceğin harika bir oyun. İstediğin yer ve zamanda böylesine keyifli bir oyunu oynayabilirsin. Bir kalenin üstüne çıkarak atışlarını buradan gerçekleştirebiliyorsun. Bu güzel resimleri ortaya koymak için birkaç atış yap ve sonrasında yıldızları topla. Bu sayede levelleri en çok altınla bitiren kişi ol.

Yüzlerce güzel resmi içinde bulunduran bu oyunun atmosferi sayesinde büyüleneceksiniz. Pratik oynanış şekli ve keyifli dakikaları ile sizi oldukça mutlu edecek. Üstelik oyunda sizi zorlayacak hiçbir etmen yok. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz daha güzel bir oyunla karşılaşmamışsınızdır. Bu yönüyle diğer oyunlardan ayrılır ve sizlere farklı deneyimler yaşatır. Sen de bu macera dolu oyun ortak olmak istiyorsan oyunu mobil cihazlarına ücretsiz olarak indirebilirsin.