Firi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yazı yazma yardımcı araç olarak dikkatimizi çekiyor. İşlevsel bir özelliğe sahip olan uygulama ile yavaş yazı yazma derdinden bir nebze olsun kurtulabiliyorsunuz.

Basit bir kullanıma sahip olan Firi uygulaması, hızlı yazı yazmak isteyenler için biçilmiş kaftan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayarda daha hızlı bir şekilde yazı yazma imkanı sunan uygulama ile sadece konuşarak kısa sürede daha fazla yazı yazabiliyorsunuz. Aşağıdaki videodan da daha iyi anlayabileceğiniz gibi bilgisayar ile telefonu eşleştirdikten sonra tek yapmanız gereken bir metin belgesi açmak ve telefonun mikrofonunu açarak konuşmanız. Yazacaklarınızı sesli olarak konuştuktan sonra "yazıyı gönder" komutu vererek aynı yazıyı bilgisayara yansıtabiliyorsunuz. Klavyede saatlerini harcayanlar için mükemmel bir uygulama diyebilirim,