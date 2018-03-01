FiyatSeyir uygulamasıyla satın almak istediğiniz ürünleri en uygun fiyata satan mağazaları Android cihazlarınızdan listeleyebilirsiniz.

Satın almak istediğimiz herhangi bir ürün olduğunda, bu ürünü satan mağazalar arasından en uygun fiyatı sunan mağazayı tercih ediyoruz. Mağazalar da kendi aralarında rekabet halinde olduğundan ve belirli zamanlarda büyük indirimler sunduğundan, bu fırsatlardan yararlanmak bütçemize de iyi geliyor. Aradığınız ürünün fiyatını çeşitli mağazalardan tek tek sorgulama zahmetini ortadan kaldıran FiyatSeyir, sadece ürün adını yazarak onlarca mağazadaki fiyatları sizlere sunuyor.

Ürünü almak için aceleniz yoksa favorilere ekleme ve fiyatı düştüğünde anında haberdar olma gibi faydalı özellikler de sunan FiyatSeyir uygulamasında, mağazaların uyguladığı indirimlerden de anında haberdar olmak için bildirim veya e-posta da alabiliyorsunuz.

Uygulamada sunulan bazı mağazalar; Adidas, Aral Game, Avansas, Boyner, CarrefourSA, D&R, GittiGidiyor, Hepsiburada, MediaMarkt, n11, Nike, Sahibinden, Steam, Teknosa, Trendyol, Turkcell, Vatan Bilgisayar ve daha fazlası.

Uygulama özellikleri