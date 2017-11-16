FL Studio Mobile uygulamasıyla Android cihazlarınızdan kendi müziklerinizi yapabiliyorsunuz.

Masaüstü platformlardan hatırladığımız FL Studio uygulaması, sunduğu özelliklerle kendi şarkılarınızın altyapısını oluşturacak müzikler oluşturabilmenizi sağlıyordu. Mobil platformda da aynı iş için geliştirilen FL Studio Mobile uygulaması, telefon veya tabletlerinizde müzik projelerinizi kaydetmenizde kolaylık sağlıyor.

Yüksek kalitede synthesizer, sampler ve davul kitlerini bulabileceğiniz uygulamada, ayarlanabilir sanal piyano klavyesi ve drumpad’lere de ulaşabilirsiniz. Birçok müzik türünde kullanabileceğiniz enstrümanlara sahip olan FL Studio Mobile uygulaması, şarkılarınızı gerçek zamanlı efektlerle geliştirmenizde de yardımcı oluyor. Projelerinizi tamamladığınızda WAV veya MP3 formatında kaydedebilmenize olanak sağlayan FL Studio Mobile uygulamasının ücreti 48.99 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat her ne kadar biraz yüksek olsa da, sunulan özellikler sayesinde yarattığınız projeleri gördüğünüzde tatmin olabilirsiniz.

Uygulama özellikleri: