Mobil platformun başarılı oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Flash.io, iGene tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Orta dereceli içeriklere ve kaliteli bir oynanış ortamına sahip olacak yapımda karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hale getirmye çalışacağız. Seviye sisteminin yer aldığı oyunda gerilim yüklü bir atmosfer yer alacak. Oyuncular oyunda ilerledikçe seviyelerini artırabilecek ve daha güçlü bir hale gelebilecekler. Takviye sisteminin de yer aldığı yapımda üçüncü şahıs kamera açıları bulunuyor.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan yapım, Google Play’de oyuncular tarafından 4.1 gibi bir inceleme puanı ile değerlendirilirken kitlesini de artırmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana 100 binden fazla oyuncuya ulaşan yapım, hızla kitlesini artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.